السيد الصدر يعلق على حادثة الدهس في "نيو أورليانز" الأمريكية

نيوز – سياسة



علق زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، اليوم الخميس، على حادثة دهس مواطنين في "نيو أورليانز" الأمريكية، مؤكدا ان من يحاول الانتقام من المدنيين فهو لا يمثل الإسلام.



وجاء بيان على النحو التالي:

