حكم قضائي بحق "نائبة" بتهمة الإساءة والتشهير بالكاظمي

وذكر مصدر قضائي لـ نيوز، أن "القضاء أصدر حكماً بإدانة نائبة بتهمة الإساءة والتشهير برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على خلفية تصريحات أدلت بها، واتهمت فيها الكاظمي بوجود علاقة شخصية له مع المتهم الهارب نور زهير، الذي يواجه قضايا فساد كبيرة".‏وتابع المصدران "المحكمة ألزمت النائبة التي تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة بدفع مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار كتعويض أدبي عن الاساءة التي صدرت منها بحق الكاظمي".