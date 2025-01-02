نشرة السومرية.. افتتاح مشاريع للطاقة في بيجي وسخط على تسليم المعارض الكويتي

• عقب افتتاحه مشاريع للطاقة.. السوداني يعلن من بيجي إيقاف حرق بسقف لايتجاوز ثلاث سنوات• يلتئم الاحد للنظر بتمديد عمل مجلس المفوضين.. ويتسلم تسع طلبات استجواب من• المعارض الكويتي يثير سخطا وامتعاضا شعبيا في .. ومختصون يعدونه مخالفا للقانون والاعراف• في ظل غياب الدعم.. قرار استيفاء اجور السقي من الفلاحين يفاقم معاناتهم.. ويهدد القطاع الزراعي