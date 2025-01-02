الأعرجي بذكرى شهادة القادة: الدماء الطاهرة روت أرض العراق

اعتبر القومي الأعرجي، الخميس، أن الدماء الطاهرة روت أرض لتحقيق العدالة والكرامة.

وقال الأعرجي في تغريدة على منصة "اكس"، إن "الشهداء امراء اهل الجنة وبألم شديد نستذكر شهادة قائدنا وسيدنا المحراب الخالد (رضوان الله عليه) وشهادة قادة الكرام (رضوان الله عليهما)". وأضاف "تلك الدماء الطاهرة التي روت ارض لتحقيق العدالة والكرامة لشعبنا الأبي".