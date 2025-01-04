الأعرجي يشارك في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم

نيوز – محلي

شارك القومي الأعرجي، اليوم السبت، في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "مستشار القومي الأعرجي شارك، اليوم السبت، في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم (قدس سره)، والذي أقيم اليوم في بغداد".

وأضاف ان "الحفل التأبيني الذي يقام سنويا، جاء استذكاراً لما قدمه شهيد المحراب في طريق الدفاع عن ومواقفه الوطنية الراسخة لترسيخ دعائم وأسس العدالة والحرية والتي ناضل وجاهد وضحى من أجلها".