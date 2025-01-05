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السوداني يطير الى طهران بعد 3 أيام

سياسة

2025-01-05 | 05:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يطير الى طهران بعد 3 أيام
3,030 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

‏يعتزم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025.



وبحسب مكتب رئاسة الوزراء، فإن الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.
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