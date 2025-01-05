السوداني يطير الى طهران بعد 3 أيام

وبحسب رئاسة الوزراء، فإن الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.