الأعرجي والكلداني يشددان على أهمية دعم القرار العراقي الرسمي الموحد

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي التقى، اليوم ريان الكلداني، واستعرضا آخر مستجدات الأوضاع على مستوى الداخل العراقي، وكذلك الأوضاع في المنطقة والموقف الثابت بشأنها".وبحسب البيان، شدد الجانبان، على "أهمية دعم القرار الموحد، والعمل على مبدأ التكامل السياسي، وبما يفضي لتعزيز دعائم أمن واستقرار البلد وترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي".