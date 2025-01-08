حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق

نيوز – محلي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم مسرور بارزاني، بالتزامن مع مباحثات مع رئيس حزب حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، بمقر التركية في أنقرة.

وجاءت زيارة بارزاني لأنقرة، الثلاثاء، بدعوة من إردوغان، في وقت يجري فيه التلويح بتحرك عسكري لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وكذلك مع انطلاق عملية جديدة في تركيا تهدف إلى حل حزب العمال الكردستاني.

وبحسب مصادر تركية، تناولت مباحثات إردوغان وبارزاني، التي حضرها فيدان أيضاً، العلاقات بين أنقرة وأربيل، والوضع في كردستان، والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة عقب التي أجريت في تشريبن الاول الماضي، إلى جانب في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة، إن حزب العمال الكردستاني قاد حملة لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، في انتخابات برلمان إقليم .

كما تتهم طالباني، بدعم وجود العمال الكردستاني في محافظة السليمانية وفي سوريا، بعد توليه قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأغلقت في 3 نيسان 2023 مجالها الجوي أمام الطائرات من وإلى مطار السليمانية، متهمة حزب العمال الكردستاني باختراق المطار، وتهديد الأمن الجوي، بحسب ما ذكرت التركية وقتها.

ومددت تركيا، الاثنين الماضي، حظر الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، للمرة الثالثة.

وقال مدير المطار هندرين هيوا، إن "تركيا مددت حظر الرحلات الجوية لـ6 أشهر إضافية، قبل يوم من انتهاء الحظر".

وكان يعمل في السليمانية نحو 176 مكتباً سياحياً تعلن عن رحلات يومية إلى تركيا اضطر معظمها لتعليق عمله، بعد قرار الحظر التركي.

وبينما تشيد تركيا بموقف أربيل، تهدد بفرض مزيد من الإجراءات ضد السليمانية، إذا لم يوقف طالباني دعمه للعمال الكردستاني.

ورحبت الأحزاب التركية بالعملية الجديدة، مشترطة أن تتسم بالشفافية، وأن تجرى من خلال البرلمان، وأن تحظى بأكبر مشاركة مجتمعية في كل مراحلها.

واتفقت أنقرة وبغداد على التنسيق ضد حزب العمال الكردستاني، عبر مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره العراقي ثابت العباسي، في ختام الاجتماع الرابع لآلية الأمني رفيع المستوى بين البلدين، عُدّت جزءاً من استكمال التفاهمات التركية - العراقية بشأن تثبيت الأمن على الحدود بين البلدين، والتعاون في تحييد حزب العمال الكردستاني ومقاتليه.