"يونامي" ترحب بدعوة الرئيس العراقي للإصلاح العدلي

رحبت بعثة لمساعدة (يونامي) بدعوة الرئيس عبد اللطيف رشيد للإصلاح العدلي.

وقالت البعثة في بيان، "ترحب بعثة يونامي بدعوة رئيس جمهورية للإصلاح العدلي"، مشيرة الى أن "الإصلاح العدلي وتسريع الإجراءات وإطلاق سراح السجناء ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ممن تم إلغاء أحكامهم من التمييز، وكذلك الاهتمام بواقع السجون، كما قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في بيانه اليوم، كلها عناصر تعزز سيادة في العراق".

وأضافت أن "نظام العدالة القائم على سيادة واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته يعزز ثقة الشعب في المؤسسات الوطنية ويسهم في اقامة العادل، القائم على مبادئ المساواة والشمول، مما يساهم في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة".



واعربت البعثة عن تطلعها إلى "إصلاح المنظومة العدلية بما يضمن العدالة للجميع"، مضيفة "يتّسق هذا مع تفويض بعثة يونامي في تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، مع الاحترام الكامل لسيادة والمِلكية الوطنية".