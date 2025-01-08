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"يونامي" ترحب بدعوة الرئيس العراقي للإصلاح العدلي

سياسة

2025-01-08 | 15:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;يونامي&quot; ترحب بدعوة الرئيس العراقي للإصلاح العدلي
392 مشاهدة

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بدعوة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد للإصلاح العدلي.

وقالت البعثة في بيان، "ترحب بعثة يونامي بدعوة رئيس جمهورية العراق للإصلاح العدلي"، مشيرة الى أن "الإصلاح العدلي وتسريع الإجراءات وإطلاق سراح السجناء ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ممن تم إلغاء أحكامهم من محكمة التمييز، وكذلك الاهتمام بواقع السجون، كما قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيانه اليوم، كلها عناصر تعزز سيادة القانون في العراق".
 
وأضافت أن "نظام العدالة القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته يعزز ثقة الشعب في المؤسسات الوطنية ويسهم في اقامة المجتمع العادل، القائم على مبادئ المساواة والشمول، مما يساهم في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة".

واعربت البعثة عن تطلعها إلى "إصلاح المنظومة العدلية بما يضمن العدالة للجميع"، مضيفة "يتّسق هذا مع تفويض بعثة يونامي في تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق والمِلكية الوطنية".
 
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