وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حالات اختناق كبيرة حصلت في تكريت اثر اطلاق قنابل دخانية مسيلة للدموع في تكريت اثناء فعاليات الاحتفال بعيد تأسيس الشرطة، مشيرا الى ان المعلومات تشير الى ان عناصر الشرطة توهموا في نوعية القنابل مما تسبب باطلاق قنابل دخانية بغير قصد.واكد أن "حالات اختناق كبيرة حصلت في صفوف عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات الكبيرة الحاضرة من بينهم المحافظ ورئيس مجلس وشخصيات قضائية أيضا".وأكد أن "العناصر الأمنية هاجمت الصحفيين والإعلاميين وقامت بسحب أجهزة التصوير بعد ان قاموا بتصوير الحادثة وحالات الاختناق التي تعرض لها بعض المسؤولين".