السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف شرائح المجتمع

وقال رئيس في بيان، إن "السامرائي زار اليوم مضيف جاسم العباس الأحبابي في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدي"ن.كان في استقباله بحضور عدد من شيوخ ووجهاء عشيرة الأحباب، حيث ناقش اللقاء التي تهم أبناء وسبل تعزيز الوحدة الوطنية".وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية تعزيز بين مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على دور العشائر الفاعل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ودعم استقرار المجتمع، وبناء الوطن".