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"إدارة الدولة" يؤكد عدم وجود موقف سياسي من رواتب الإقليم

سياسة

2025-01-12 | 13:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;إدارة الدولة&quot; يؤكد عدم وجود موقف سياسي من رواتب الإقليم
1,515 مشاهدة

أكد ائتلاف إدارة الدولة، الأحد، عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين".

وأكد الائتلاف في مستهلّ الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، على أن "هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية".

وكشف الائتلاف عن "دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي"، مؤكداً "عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي".

ودعا الائتلاف إلى "استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات"، كما تطرق الاجتماع إلى "الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب".

وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن "إدانته للاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزّة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة"، مثمناً "الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية".

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ائتلاف إدارة الدولة

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