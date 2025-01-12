"إدارة الدولة" يؤكد عدم وجود موقف سياسي من رواتب الإقليم

وقال في بيان، "عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس محمد شياع السوداني، ورئيس المشهداني، لمناقشة الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين".وأكد الائتلاف في مستهلّ الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم نيجرفان بارزاني، على أن "هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية".وكشف الائتلاف عن "دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي"، مؤكداً "عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم العراق، سوى الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي".ودعا الائتلاف إلى "استمرار بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات"، كما تطرق الاجتماع إلى "الأوضاع في سوريا، واستعداد لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب".وعبر ائتلاف إدارة عن "إدانته للاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزّة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة"، مثمناً "الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية".