السوداني يغادر بغداد متوجها الى لندن

وقال لرئيس في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني، غادر العاصمة متوجهاً إلى لندن، في زيارة رسمية للمملكة المتحدة".ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء، قال في مقال نشر على صحيفة التلغراف، إن "الزيارة إلى لندن تعكس التزام حكومتي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين والمملكة المتحدة"، مبيناً أن "الشراكة مع المتحدة عميقة الجذور في التاريخ وتطمح إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي".