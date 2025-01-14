مجلس ذي قار يقيل المحافظ

السومرية نيوز – محلي

قرر مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "مجلس محافظة عقد اليوم جلسته بحضور 11 عضواً، لاستجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي". وأضاف ان "المجلس صوت على عدم قناعته باجوبة المحافظ وقرر اقالته في الحال".

