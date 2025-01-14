بالوثيقة.. البرلمان يوافق على استجواب وزير النفط

تنشر نيوز، وثيقة تتضمن موافقة على استجواب عبد .

وتتضمن الوثيقة مخاطبة من الى بشأن قرار رئاسة استجواب وفق الفترة المحددة في المواد القانونية.

أدناه نص الوثيقة..