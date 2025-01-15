السيد الصدر يعلق على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

وقال في بيان، "ايها الاخوة الاحبة لا تنسوا قول الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون.. فلا عهد لهم ولا امان".وأضاف "ثم عليكم بوحدة الصف ونبذ الخلافات".وكان محمد بن عبد آل أعلن، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن.