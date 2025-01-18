#عاجل 🚨 "بعد التوغل للكيان الصهيوني الا_ر_هابي في سوريا"
مظاهرات واحتجاجات في حمص السورية تهتف وتدعوا الجولاني الى قصف تل ابيب ورددوا :
"يا جولاني يا حبيب ،،، اقصف اقصف تل أبيب"
هل سوف نشهد صدام عسكري بين السلطة السورية الجديده مع اسرائيل في ظل التوسع الاسرائيلي المستمر جنوب… pic.twitter.com/8jK3MM1KRQ
— وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) January 17, 2025
#عاجل 🚨 "بعد التوغل للكيان الصهيوني الا_ر_هابي في سوريا"
مظاهرات واحتجاجات في حمص السورية تهتف وتدعوا الجولاني الى قصف تل ابيب ورددوا :
"يا جولاني يا حبيب ،،، اقصف اقصف تل أبيب"
هل سوف نشهد صدام عسكري بين السلطة السورية الجديده مع اسرائيل في ظل التوسع الاسرائيلي المستمر جنوب… pic.twitter.com/8jK3MM1KRQ