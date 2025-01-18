العراق يترأس الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة

نيوز – سياسي

ترأس العراق، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين في .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد تسلّم رسمياً مهام رئاسة مجموعة الـ77 والصين، ترأس المندوب الدائم لجمهورية لدى في نيويورك، عباس عبيد، الاجتماع الأول للمجموعة على مستوى الممثلين الدائمين".

وأكد عبيد خلال الاجتماع، "حرص العراق، بصفته رئيساً للمجموعة، على إعطاء الأولوية لاهتمامات الأعضاء"، مشدداً على "أهمية تعزيز التضامن والتماسك لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك استناداً إلى مخرجات البيان في نيويورك، وقمة الجنوب في كمبالا، ومؤتمر هافانا للعلوم والتكنولوجيا".

وتعهد المندوب الدائم للعراق "ببذل أقصى الجهود لتحقيق أداء متميز للمجموعة في المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، مع الحفاظ على وحدة المجموعة وتراثها الغني".

وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج عمل المجموعة استناداً إلى الأولويات المشتركة التي أكدها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، في بيانه خلال مراسم تسلّم لرئاسة المجموعة.

وأوضح البيان التزام بالتنسيق والتشاور المستمر مع الأعضاء، والعمل على مسارات متوازية لمتابعة الأولويات المشتركة والدفاع عنها في الاجتماعات الدولية ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، تم تبني أولويات عمل المجموعة للفترة المقبلة، حيث قدم عدد من ممثلي الأعضاء تهانيهم للعراق لتوليه رئاسة المجموعة.

وأشادوا "بالأولويات التي طرحها وزير الخارجية في بيانه"، معربين عن ثقتهم "بدور في التعبير عن مواقف الأعضاء واهتماماتها".