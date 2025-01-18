الاعرجي يؤكد على أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، ‘ن "الأعرجي استقبل، اليوم، السفير الأسترالي في بغداد، غلين مايلز، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".وبحسب البيان، أعرب الأعرجي، عن "ترحيب بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرا من حرب الإبادة والتجويع"، مؤكدا على "أهمية الالتزام بالاتفاق وعدم خرقه والإسراع بإدخال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة".وتابع البيان، أن "اللقاء شهد بحث ملف مخيم الهول والتأكيد على أهمية سحب لرعاياها من المخيم، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".