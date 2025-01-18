السوداني والحكيم يبحثان جهود الحكومة لتعزيز أمن العراق

وقال في بيان، "استقبل رئيس السوداني، اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني الحكيم".

وجرت، خلال اللقاء، "مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية وأولويات عملها، التي تصبّ في الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي في عموم العراق".



وتطرق اللقاء إلى "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز أمن العراق، وكذلك جهودها في بناء علاقات خارجية متوازنة تقوم على أساس والتكامل وضمان المصالح العليا للبلد".