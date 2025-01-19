اجتماع نيابي لحلحة أزمة القوانين "الخلافية"

وقال المصدر في حديث ورد لـ "السومرية نيوز"، إن "المشهداني عقد اجتماعاً مع الكتل النيابية لمناقشة القوانين المهمة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفشل في عقد أغلب جلساته النيابية خلال الفصل التشريعي السابق والحالي بسبب عدم التوافق على إقرار بعض القانونين التي سميت بالخلافية.