الجنابي يبارك بإقرار "العفو العام" ويطرح تعهداً

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس في مجلس النواب، زياد الجنابي، يبارك تصويت على قانون العفو العام، بعد حوارات سياسية مكثفة أثمرت عن إقراره بما يراعي التوازن بين تحقيق العدالة وضمان الحقوق".وأكد الجنابي، وفق البيان، أنه "سيتم متابعة تنفيذ فقرات عن كثب لضمان تطبيقه وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إقراره".وثمن رئيس النيابية، "جهود جميع الكتل السياسية التي ساهمت في إنضاج القانون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لآليات تنفيذه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للدستور والقوانين النافذة".وأتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة".وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، أنه تم "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩".وأضاف البيان، أنه تم التصويت على "مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وتابع، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".ويأتي التصويت على هذه القوانين بعد مخاض عسير، وخلافات امتدت لأشهر، ودفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.