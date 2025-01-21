العراق يعلن تضامنه مع تركيا بعد حريق الفندق

أعلنت العراقية، عن تضامن مع بعد الحريق المأساوي الذي اندلع في أحد الفنادق.

وقالت الخارجية في بيان، "تُعرب وزارة الخارجيةِ عن خالصِ تعازيها وتضامنها مع الجمهوريةِ التركيةِ الصديقة، إزاءَ الحريقِ المأساوي الذي اندلعَ في أحدِ الفنادقِ بولايةِ (بولو) شمال البلاد، والذي أسفرَ عن وقوعِ عددٍ من الضحايا والمصابين".

وتقدمت الوزارة بـ"خالصِ التعازي والمواساة إلى حكومةِ وشعبِ الجمهوريةِ الشقيقة، وإلى أهالي وذوي الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسعِ رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".



وأكدت "تضامنَ العراقِ حكومةً وشعباً مع الجمهوريةِ الشقيقة في هذا الظرف الأليم"، مشددةً على "وقوفِها الكامل إلى جانبِ الأشقاءِ في تركيا، ومساندتها لهم في هذه المحنة".



وأعلنت التركية، الثلاثاء، عن 76 شخصا جراء حريق بفندق في مدينة بولو شمال البلاد.