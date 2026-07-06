البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " انهى القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".وافتتح رئيس مجلس النواب، ، اليوم الاثنين الموافق 6 تموز 2026، أعمال الجلسة رقم (1) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى ضمن الدورة الانتخابية السادسة.الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (1) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى ضمن الدورة الانتخابية السادسة.ويأتي انعقاد هذه الجلسة إيذاناً ببدء المرحلة الجديدة من العمل التشريعي والرقابي للمجلس بعد انتهاء العطلة التشريعية، حيث من المنتظر أن يبحث المجلس في جدول أعماله حزمة من القوانين والملفات الوطنية الموكلة إليه في هذا الفصل.