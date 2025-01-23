الخارجية تنفي تصريحا منسوبا لوزيرها من دافوس

نفت العراقية، الخميس، تصريحا منسوبا لوزيرها فؤاد حسين بشأن مختطفة على هامش مؤتمر دافوس.

وقالت الوزارة في بيان، "تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصريح منسوب لنائب رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، لمراسل إحدى القنوات التلفزيونية".

وأكدت الوزارة أن "الوزير، أثناء حضوره الحلقة النقاشية التي نظمتها القناة العالمية المعروفة (CNN)، والتي شارك فيها وزراء خارجية الأردن، سوريا، فرنسا، ووزيرة للشؤون الخارجية الفلسطينية، لم يدلِ بأي تصريح لأي مراسل إعلامي".

وتابعت أنه "عقب انتهاء الجلسة النقاشية، تقدم أحد الحاضرين من الجمهور وطرح سؤالاً على السيد الوزير بشأن المختطفة (ذكر اسمها)، وكان رد السيد الوزير كالتالي: "إن السيد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يبذل جهوداً كبيرة لإطلاق سراحها".

وأردف بيان الوزارة "ثم طرح السائل سؤالاً آخر حول ما إذا كانت المختطفة لا تزال على قيد الحياة، وجاء الرد بالإيجاب"، مضيفا "تجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي طرح الأسئلة لم يُعرّف نفسه كإعلامي، بل كان أحد المشاركين من الجمهور الحاضر في القاعة".