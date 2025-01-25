السامرائي يؤكد أهمية دعم المناطق المحررة من خلال تنفيذ المشاريع

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي يرافقه عدد من نواب وقيادات زار اليوم السبت، النائبة عن العزم الفهداوي في منطقة عامرية الصمود، حيث كانت في استقباله مع عدد من وجهاء ومثقفي المنطقة، كما التقى وجهاء ومثقفي وشباب العامرية".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة التي تهم أبناء المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالواقع الخدمي، وسبل تعزيز المشترك لتحقيق تطلعات أهالي عامرية الفلوجة في توفير الخدمات الضرورية".وأكد السامرائي على "أهمية دعم المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها من خلال تنفيذ المشاريع"، مشيراً إلى أن "تحالف العزم يسعى بكل جدية إلى دعم أبناء وتلبية تطلعاتهم".