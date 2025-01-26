الاعرجي وفيدان يبحثان ثلاثة ملفات

نيوز – محلي

بحث مستشار الأمن القومي الأعرجي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاحد، ثلاثة ملفات.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "مستشار الأمن القومي الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".

وأضاف ان "اللقاء بحث تطوير الثنائي بين في كافة المجالات، لاسيما الملف الأمني والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".

وبين انه "تم التطرق الى تطورات الأوضاع على الساحة السورية وضرورة المواقف الدولية بشأنها وبما يضمن وحدة الأرض والشعب السوري".