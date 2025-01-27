السامرائي: التنسيق مع المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة لدعم العراق

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي استقبل، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة وسبل تعزيز في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات الإقليمية وتأثيرها على استقرار المنطقة".وأضاف المكتب، أن "الجانبين ناقشا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق بين لمواجهة تحديات المنطقة، بما يسهم في استقرار الأوضاع الإقليمية وتوفير بيئة آمنة للتنمية والتقدم".وتابعت المكتب، أن "اللقاء تطرق إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى بريطانيا منتصف الشهر الجاري، والتي مثلت نقطة انطلاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد السامرائي على ضرورة متابعة مخرجات هذه الزيارة والبناء عليها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية استمرار الحوار والتعاون مع الشركاء الدوليين"، مشيراً إلى أن "التنسيق مع المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة لدعم في مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي".من جانبه، أشاد السفير البريطاني، ستيفن هيكي، بالدور الإيجابي الذي يلعبه في السعي لتحقيق استقرار المنطقة، مؤكداً على التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتطوير المشترك، بحسب البيان.