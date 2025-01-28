السوداني: نجحنا بتقليل حرق الغاز ونقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحروقات

نيوز – سياسي

اعلن محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الحكومة في تقليل حرق بنسبة 70 بالمئة، فيما أشار الى ان يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحروقات.

وقال السوداني في له خلال مؤتمر انطلاق مؤتمر للطاقة، وتابعتها نيوز، ان "الحكومة سعت للتخلص من أحادية الريع"، لافتا الى "اننا نجحنا بتقليل حرق بنسبة 70 بالمئة".

وأضاف "نقترب اليوم من الاكتفاء الذاتي في صناعة المشتقات النفطية"، مشيرا الى "اننا وضعنا في مسار طريق التنمية خطوطاً للنقل والغاز والاتصالات".

وذكر ان "وزارة الكهرباء تستعد لإعلان الحزمة الكبيرة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية"، لافتا الى "المضي في الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا والاتحاد الأوروبي".

واكد ان "مكانة باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً"، لافتا الى ان "العراق ينظر له بوصفه ركناً أساسياً في استقرار سوق الطاقة العالمي".