العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي

وأكد في بيان أدناه نصه، إن "قادة الإطار التنسيقي لم يجتمعوا اليوم ولم يتخذوا مثل هذا القرار اطلاقا".وكانت أنباء أشارت، الثلاثاء، الى إقالة رئيس الفياض من منصبه بعد اجتماع للاطار التنسيقي.