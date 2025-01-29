بريطانيا.. قصة دكتور عراقي "مثلي" اغتصب رجلين وحُكم بـ15 عامًا

وحُكم على الدكتور م.ط، بالسجن لمدة 10 سنوات وتم تمديد عقوبته لمدة خمس سنوات أخرى بعد أن اغتصب رجلين في منزله في أغسطس وسبتمبر 2019، حيث تم الحكم عليه في 2023، لكن تم عرض تفاصيل القضية مؤخرا في برنامج تلفزيوني على القنوات البريطانية، ليدعي انه "مظلوم"، وانه لم يرتكب جرائم الاغتصاب لهذين الرجلين بل كان كل شيء بموافقتهما.وتقول صحيفة الديلي ميل البريطانية، ان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا حاول دون خجل الادعاء بأنه كان في هذا التحقيق، فيما قال في حديثه أمام الكاميرا: "لقد اضطررت إلى مغادرة لأنني مثلي الجنس، وسوف تكون حياتي عرضة للاضطهاد، وإذا اكتشفوا أنني مثلي الجنس فسوف يحكم علي بالإعدام، ولكنني أفضل الموت في على الخضوع لهذه المعاملة المهينة".في سبتمبر/أيلول 2023، استمعت محكمة سانت ألبانز كراون إلى كيفية إصرار المدان على الاعتداء، حتى بعد إلغاء الرجلين موافقتهما على العلاقة، وارتكاب جريمة الاغتصاب بطريقة عدوانية، بحسب تعبير الصحيفة، حيث كان يتعرف على الرجال من خلال تطبيق المواعدة Grindr.