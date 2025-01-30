رئاسة الجمهورية توضح بشأن "سكرتير الرئيس" المرتشي

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت نبأ اعتقال المدعو جالاك صباح عمر بتاريخ 30 كانون الثاني 2025 وأشير إلى أن المعتقل هو سكرتير فخامة الرئيس".وأضافت الرئاسة، أن "المدعو آنفا هو أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي، وسبق لرئاسة الجمهورية أن أصدرت بيانا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حول استغلال أحد أفراد الحماية لصفته كمرافق لفخامة الرئيس وادعائه بأنه السكرتير الشخصي لفخامته، وأوضح البيان أن التصرفات التي صدرت عن الشخص المذكور كانت بصفته الشخصية، وأن فخامة الرئيس وجه بسحب يده عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية".وأفاد مصدر قضائي مطلع في وقت سابق من (30 كانون الثاني 2025) باعتقال احد العاملين في رئاسة الجمهورية بتهمة تلقى الرشى مقابل وعد كاذب بإطلاق سراح متهم.