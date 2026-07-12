أحكام بالحبس بحق متهمين بقضية مبالغ مالية مرتبطة بالنائب السابق باسم خشان



أظهرت وثائق صادرة عن ، صدور أحكام بالحبس بحق المتهمين قاسم دخيل كشيش وحيدر سعيد موسى، في قضية تتعلق بطلب مبالغ مالية مرتبطة باسم النائب السابق المتهم .





وصدر حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين وبغرامة مقدارها مليون دينار بحق حيدر سعيد موسى.



ادناه الوثائق: وبحسب الوثائق، فإن الأحكام صدرت ضمن الإجراءات القضائية المتخذة في القضية، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الملف وفق السياقات القانونية المعتمدة.وصدر حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين وبغرامة مقدارها مليون دينار بحق حيدر سعيد موسى.ادناه الوثائق: