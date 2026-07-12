الرئاسات الثلاث تعزي أمير قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

رئيس الجمهوريةوأكد رئيس جمهورية ، نزار ئاميدي، في برقيته، مشاركة العراق حكومةً وشعباً لدولة قطر الشقيقة أحزانها، معبراً عن خالص التعازي والمواساة، قائلاً: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم، وبهذا المصاب المؤلم أتقدم باسمي شخصياً وباسم جمهورية العراق بأحر التعازي وصادق المواساة لكم وللأسرة الكريمة وللشعب الشقيق".رئيسمن جانبه، بعث رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح ، رسالة تعزية أعرب فيها عن خالص تعازيه لدولة قطر الشقيقة، حكومة وشعباً، بهذا الفقد الأليم. وأكد في برقيته دعواته الصادقة بأن "يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".رئيسكما تقدم رئيس مجلس النواب، ، بخالص التعازي والمواساة، معرباً عن تعاطفه الكامل مع سمو الأمير والشعب القطري الشقيق. وذكر في نص التعزية: "نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".هذا وقد اختتمت الرئاسات الثلاث برقياتها بعبارة الاسترجاع: "إنا لله وإنا إليه ".