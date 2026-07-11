قرارات حكومية بينها صلاحيات المجالس الوزارية وتخويل الزيدي بشأن المديرين العامين

وجاء في بيان للمجلس، "ترأس رئيس علي فالح ، مساء أمس السبت، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة التي تندرج ضمن منهج الإصلاح الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف البيان "فبهدف تنظيم العمل الحكومي، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة بتقديم توصيات الى مجلس الوزراء دون اتخاذ اي قرارات".وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على الخطة الزراعية الصيفية المقرة لموسم 2026 على مستوى المحافظات (عدا العراق)، وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على الغاء الفقرة (ثامنا) من قراره (247 لسنة 2026)، بشأن التريث في تسديد مبالغ أجور السقاية المستحقة على المزارعين لمصلحة .وضمن جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري، صوت مجلس الوزراء بعدم الموافقة على منح الإجازة الاستثمارية لمشروع بيسان السكني الاستثماري في ، مع دراسة إمكانية نقل ملكية الأرض إلى .وفي مجال الإصلاح المؤسسي صوت المجلس بالموافقة على تدوير عدد من مديري دوائر في المحافظات، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تدوير ونقل واستبدال المديرين العامين، ومن بدرجتهم، في المؤسسات الحكومية كافة، باقتراح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.وضمن جهود استكمال ، تمت الموافقة على تصحيح مقدار الاحتياط لمكون مشروع ساحة المواكب، مع تنفيذ تقاطع مجسر مع طريق الحر الكمالية- المرحلة الأولى، وزيادة الكلفة الكلية للمكون.وكذلك وافق المجلس على استثناء مشروعات إعمار عدد من المزارات الدينية في محافظات الأشرف، وكربلاء ، وديالى، من البند (سادساً) من (1128 لسنة 2025)، وإيضاً من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2026).