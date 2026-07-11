النائب حنان الفتلاوي تنفي مداهمة مكتبها

نفت عضو ، الأحد، مداهمة مكتبها في .

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وقال مكتب الفتلاوي في بيان، تجدد بعض الصفحات الإعلامية المأجورة والمغرضة تداول أخبار كاذبة ومضللة تزعم وجود مداهمة لمكتب النائب ، وهي ادعاءات عارية عن ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف "وإذ ننفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، فإننا نؤكد أن الدكتورة حنان الفتلاوي يواصل عمله بصورة طبيعية، وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى العمل النيابي".



كما أكد احتفاظه الكامل بالحق القانوني في "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يروج أو ينشر أو يساهم في تداول هذه الأخبار الكاذبة، استنادًا إلى القوانين النافذة، حفاظًا على الحقيقة وردعًا لكل محاولات التشهير والإساءة".