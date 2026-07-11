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الزيدي يدعو المستثمرين المسيحيين العراقيين في الخارج للعودة والمساهمة في عملية البناء
سياسة
2026-07-11 | 09:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 شوهد
دعا رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت، رجال الأعمال والمستثمرين من
المسيحيين العراقيين
في الخارج إلى العودة والمساهمة في عملية البناء.
وذكر بيان لمكتبه، ان
الزيدي
"استقبل بطريرك
الكنيسة الكلدانية
في
العراق
والعالم، غبطة
البطريرك مار
بولس الثالث نونا، والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس أساقفة أبرشية
أربيل
الكلدانية، المطران
بشار
متى وردة، وعدداً من رجال الدين المسيحيين".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
أن "قوة العراق تكمن في تنوعه القومي والديني والثقافي، وفي وحدة أبنائه وتكاملهم وتماسكهم الاجتماعي، مشدداً على أن المسيحيين مكوّن فاعل، وشريك أساس في بناء الدولة وصناعة تاريخ العراق ومستقبله".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "عودة المسيحيين، الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب الظروف الصعبة التي مر بها العراق، تمثل أولوية وطنية وحكومية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار، وكل ما يضمن الأمن والسلم
الأهلي
المستدام، كما عبر عن جهوزية الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عودة العوائل
المسيحية
، بما في ذلك شمولها بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، مؤكداً أن العراق وطن لكل العراقيين، وان التنوع فيه مصدر قوة للمجتمع والدولة".
ودعا "رجال الأعمال والمستثمرين من
المسيحيين العراقيين
في الخارج إلى العودة والمساهمة في عملية البناء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية، لاسيما في قطاعي
الصحة
والتعليم، مؤكداً أن الحكومة ستوفر مختلف أشكال الدعم لإنجاح مشاريعهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل".
من جانبه، أعرب غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، لما يبديه من اهتمام ودعم للعوائل ورجال الأعمال من الطيف
المسيحي العراقي
، مؤكداً أن هذه المواقف والإجراءات تمثل رسالة مهمة من شأنها أن تشجع أبناء المكوّن المسيحي في المهجر على العودة إلى وطنهم، وتعزز ثقتهم بمستقبلهم في العراق، كما أكد استعداد رجال الأعمال المسيحيين للإسهام بفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والمشاركة في عملية البناء والتنمية، بما يخدم العراق بجميع أبنائه".
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