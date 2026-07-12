خبراء: القضاء أكمل إجراءات ملاحقة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه

وقال الخبير القانوني، حيدر الظالمي للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "صفقة تعد من القضايا الكبرى والمهمة التي اضطلع عليها في الفترة السابقة بعد أن تم إكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق المدان والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً"، مبينا أنه "في تلك الفترة قدم المتهم نور زهير طلباً الى السلطات التنفيذية لشموله بقانون العام ".وأوضح، أن " عندما شرعه كان يتضمن فقرة تتيح للذين قاموا بسرقة المال التابعة للدولة يمكن ان يشملوا بالقانون لكن بشرط إعادة جميع الأموال التي تمت سرقتها"، لافتا إلى أن "زهير قدم طلب شموله بالقانون وبالتنسيق مع الحكومة السابقة ومجلس ، ولكن مازال إلى اليوم لم تستكمل جميع الأموال التي سرقها المحكوم نور زهير وبالتالي لم يتم شموله بإجراءات العام".وتابع، أن "المتهم نور زهير مازال موجوداً خارج وكما معلوم استرداد المتهمين والمدانين يتم عن طريق ووزارة العدل والأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة التي تقوم باسترداد المتهمين الموجودين في أراضي الدول الأخرى بناء على اتفاقيات لتسليم المجرمين".وأكد أنه "لم يسلم المتهم نور زهير إلى هذه اللحظة رغم ان المعلومات تشير إلى أن السابقة كانت تعرف مكان تواجده في إحدى الدول المحيطة بالعراق بالتالي كان يمكن ان يسترد المحكوم لأنه لم يستكمل عملية استرداد الأموال وشموله بالعفو العام"، منوها بأن "حكم المحكمة سيبقى سارياً ولا بد ان ينفذ ويسترد هذا المجرم".وأشار إلى أن "هناك خللاً وبطأً في إجراءات الحكومة السابقة ونأمل من الحكومة الحالية ان تفعل عملية استرداد المجرم وإيداعه في السجن وتنفيذ الحكم القضائي بحقه أو تطبيق أحكام قانون العفو العام بإعادة جميع الأموال التي تمت سرقتها من قبل المحكوم نور زهير "، مؤكدا ان "هناك إجراءات كبيرة قامت بها الحكومة الحالية بقضايا مكافحة الفساد".من جانبه قال المحلل السياسي مجاشع للوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "استكمال الأعلى لإجراءات ملاحقة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات يؤكد أن القضاء مستمر في أداء واجبه ضمن الأطر القانونية".وأضاف، أنه "إذا كانت هناك مراحل شهدت تباطؤاً حكومياً في إجراءات الاسترداد أو التعامل مع طلبات التسوية، فإن ذلك لا ينبغي أن يُحمّل للقضاء"، لافتا إلى أن "نجاح مكافحة الفساد يتطلب تكاملاً بين القضاء والسلطة التنفيذية، لأن الأحكام القضائية تفقد جزءاً من أثرها إذا تأخر تنفيذها أو استرداد المحكومين".وأشار إلى أن "دعم القضاء اليوم هو دعم لهيبة الدولة وسيادة القانون".بدوره أشار الباحث السياسي، محمد ، إلى تباين المقاربات بين حتمية القانون ومقتضيات الاسترداد، مبينا أنه المشهد يُظهر تكاملاً في الأهداف وتبايناً في المسارات؛ ففي الوقت الذي أنجز فيه مجلس القضاء الأعلى مساره الدستوري والتحقيقي وصولاً إلى الحكم القضائي، واجهت الآليات التنفيذية اللاحقة تحديات إجرائية محكومة بالتعقيدات العابرة للحدود".وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز ، أن "هذا التباطؤ يعكس في جوهره مفاضلة إدارية معقدة بين خيارين: الصرامة في إنفاذ العقوبة فوراً، أو التريث لبحث مسارات "التسوية المالية" كآلية عملية تضمن الأولوية القصوى للدولة في استعادة الموجودات والأموال العامة".وكان مجلس القضاء الأعلى قد خاطب في وقت سابق، مديرية (الإنتربول) لاسترداد المتهم نور زهير الصادر بحقه حكم بالحبس لمدة 10 سنوات وفقاً لأحكام المادة 444/ رابعاً والـ11 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإجراء التفتيش الأصولي بداره وأماكن تواجده للقبض عليه مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة.