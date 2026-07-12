خبراء: القضاء أكمل إجراءات ملاحقة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خبراء: القضاء أكمل إجراءات ملاحقة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه

سياسة

2026-07-12 | 03:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خبراء: القضاء أكمل إجراءات ملاحقة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه
272 شوهد

السومرية نيوز- سياسي
أشاد خبراء مراقبون للشأن العراقي، بإجراءات مجلس القضاء الأعلى في مجال مكافحة الفساد لا سيما صدور الحكم غيابياً بحق المتهم بقضية (صفقة القرن) نور زهير بالسجن 10 سنوات، وفيما أشاروا إلى أن القضاء أكمل إجراءات ملاحقته وتنفيذ الحكم الصادر بحقه ، أكدوا ان المتهم لم يشمل بقانون العفو العام لعدم إكمال استرداد جميع الأموال التي سرقها.

وقال الخبير القانوني، حيدر الظالمي للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "صفقة القرن تعد من القضايا الكبرى والمهمة التي اضطلع عليها مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة بعد أن تم إكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق المدان نور زهير والذي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً"، مبينا أنه "في تلك الفترة قدم المتهم نور زهير طلباً الى السلطات التنفيذية لشموله بقانون العفو العام ".
وأوضح، أن "قانون العفو العام عندما شرعه مجلس النواب كان يتضمن فقرة تتيح للذين قاموا بسرقة المال التابعة للدولة يمكن ان يشملوا بالقانون لكن بشرط إعادة جميع الأموال التي تمت سرقتها"، لافتا إلى أن "زهير قدم طلب شموله بالقانون وبالتنسيق مع الحكومة السابقة ومجلس القضاء الأعلى ، ولكن مازال إلى اليوم لم تستكمل جميع الأموال التي سرقها المحكوم نور زهير وبالتالي لم يتم شموله بإجراءات قانون العفو العام".
وتابع، أن "المتهم نور زهير مازال موجوداً خارج العراق وكما معلوم استرداد المتهمين والمدانين يتم عن طريق وزارة الخارجية ووزارة العدل والأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة التي تقوم باسترداد المتهمين الموجودين في أراضي الدول الأخرى بناء على اتفاقيات لتسليم المجرمين".
وأكد أنه "لم يسلم المتهم نور زهير إلى هذه اللحظة رغم ان المعلومات تشير إلى أن الحكومة العراقية السابقة كانت تعرف مكان تواجده في إحدى الدول المحيطة بالعراق بالتالي كان يمكن ان يسترد المحكوم لأنه لم يستكمل عملية استرداد الأموال وشموله بالعفو العام"، منوها بأن "حكم المحكمة سيبقى سارياً ولا بد ان ينفذ ويسترد هذا المجرم".
وأشار إلى أن "هناك خللاً وبطأً في إجراءات الحكومة السابقة ونأمل من الحكومة الحالية ان تفعل عملية استرداد المجرم وإيداعه في السجن وتنفيذ الحكم القضائي بحقه أو تطبيق أحكام قانون العفو العام بإعادة جميع الأموال التي تمت سرقتها من قبل المحكوم نور زهير "، مؤكدا ان "هناك إجراءات كبيرة قامت بها الحكومة الحالية بقضايا مكافحة الفساد".
من جانبه قال المحلل السياسي مجاشع التميمي للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "استكمال مجلس القضاء الأعلى لإجراءات ملاحقة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات يؤكد أن القضاء مستمر في أداء واجبه ضمن الأطر القانونية".
وأضاف، أنه "إذا كانت هناك مراحل شهدت تباطؤاً حكومياً في إجراءات الاسترداد أو التعامل مع طلبات التسوية، فإن ذلك لا ينبغي أن يُحمّل للقضاء"، لافتا إلى أن "نجاح مكافحة الفساد يتطلب تكاملاً بين القضاء والسلطة التنفيذية، لأن الأحكام القضائية تفقد جزءاً من أثرها إذا تأخر تنفيذها أو استرداد المحكومين".
وأشار إلى أن "دعم القضاء اليوم هو دعم لهيبة الدولة وسيادة القانون".
بدوره أشار الباحث السياسي، محمد الجزائري، إلى تباين المقاربات بين حتمية القانون ومقتضيات الاسترداد، مبينا أنه المشهد يُظهر تكاملاً في الأهداف وتبايناً في المسارات؛ ففي الوقت الذي أنجز فيه مجلس القضاء الأعلى مساره الدستوري والتحقيقي وصولاً إلى الحكم القضائي، واجهت الآليات التنفيذية اللاحقة تحديات إجرائية محكومة بالتعقيدات العابرة للحدود".
وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز ، أن "هذا التباطؤ الظاهري يعكس في جوهره مفاضلة إدارية معقدة بين خيارين: الصرامة في إنفاذ العقوبة فوراً، أو التريث لبحث مسارات "التسوية المالية" كآلية عملية تضمن الأولوية القصوى للدولة في استعادة الموجودات والأموال العامة".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد خاطب في وقت سابق، مديرية الشرطة الدولية (الإنتربول) لاسترداد المتهم نور زهير الصادر بحقه حكم بالحبس لمدة 10 سنوات وفقاً لأحكام المادة 444/ رابعاً والـ11 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإجراء التفتيش الأصولي بداره وأماكن تواجده للقبض عليه مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
Play
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
Play
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
Play
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Live Talk
Play
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Play
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
Play
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
Play
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
Play
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Live Talk
Play
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Play
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07

اخترنا لك
المتحدث باسم الحكومة: الزيدي يتوجه غداً إلى واشنطن في زيارة رسمية
06:06 | 2026-07-12
وزير الخارجية فؤاد حسين في السعودية.. ما السبب؟
05:41 | 2026-07-12
الرئاسات الثلاث تعزي أمير قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
04:23 | 2026-07-12
النائب حنان الفتلاوي تنفي مداهمة مكتبها
19:08 | 2026-07-11
قرارات حكومية بينها صلاحيات المجالس الوزارية وتخويل الزيدي بشأن المديرين العامين
17:05 | 2026-07-11
الزيدي يدعو المستثمرين المسيحيين العراقيين في الخارج للعودة والمساهمة في عملية البناء
09:02 | 2026-07-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.