وزير الخارجية فؤاد حسين في السعودية.. ما السبب؟

ويرافق الوزير في الزيارة ، ورئيس ، إلى جانب وفدٍ متقدم من ، بحسب ما ورد في بيان للخارجية العراقية.ومن المقرر أن يجري الوفد العراقي مباحثات سياسية وأمنية مع المسؤولين في ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.