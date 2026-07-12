الزيدي: نعمل على نزع السلاح وتعزيز سيادة القانون ونسعى لشراكة اقتصادية أعمق مع واشنطن

وقال في مقال لصحيفة ، إن "أولويتي هي بناء دولة يفخر بها جميع العراقيين وقيادة حكومة ملتزمة بضمان احتكار الدولة الشرعي لاستخدام القوة"، مبيناً أن " أمام مرحلة مفصلية لتحقيق الإصلاح الوطني وتطلعات جميع فئات المجتمع".وأضاف أن "حكومته أحرزت خلال أقل من 60 يوماً تقدماً في نزع سلاح عدد كبير من الجماعات المسلحة"، لافتاً إلى أنه "وعد الشعب العراقي بأن يكون 30 أيلول موعداً لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع ".وأوضح أن "انتهاء مهمة في العراق يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة مع "، معرباً عن تطلعه إلى "تعميق هذه الشراكة بصورة حقيقية".وأشار إلى أن "المناقشات مع ستركز على الاستثمار وتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة"، مؤكداً رغبة العراق في "مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا".وتابع الزيدي: "في لقائي مع الرئيس الأمريكي سأعرض سبلاً عملية لتحقيق علاقة تنتقل من مرحلة إلى خلق الفرص"، مؤكداً أن "العراق يمد يده لأصدقائه ويختار لا الاصطفافات".