خلال اجتماع "إدارة الدولة".. زيدان يوضح الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد

أوضح القاضي ، اليوم الأحد، خلال اجتماع الإجراءات القضائية الخاصة بمكافحة الفساد.

وقال المجلس في بيان، "حضر السيد ، القاضي الدكتور ، اليوم الأحد الموافق 12 / 7 / 2026، اجتماع إئتلاف في القصر الحكومي".

وأضاف البيان "أوضح السيد خلال الاجتماع الإجراءات القضائية الأخيرة الخاصة بموضوع مكافحة الفساد المالي والإداري".

وشهد في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.