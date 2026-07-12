ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه لجهود مكافحة الفساد ويدعو الى استمراها

وجاء في بيان لمكتب ، "استضاف رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، في القصر الحكومي، اجتماع ائتلاف ، بحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس هيبت حمد ، ورئيس ، ورئيس إقليم ".

وأضاف البيان "اطلع الحضور، خلال الاجتماع، على الترتيبات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى ، كما جرى بحث سبل توظيف نتائجها المتوقعة بما يخدم مصالح ويعزز علاقاته الدولية".



ولفت البيان الى أن "المجتمعين أكدوا دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد، التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحملة وفقاً للقانون، وبعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية"، كما شددوا على أهمية المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وتقوية القانون وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية.



الى ذلك، قدم الائتلاف "خالص تعازيه إلى أمير ، سموّ الشيخ ، وإلى الشعب القطري الشقيق، بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة ، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته".



ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى "تغليب لغة الحوار والتفاهم، ونبذ الحروب والتصعيد في الملفات الإقليمية، واعتماد الوسائل السلمية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح الشعوب في المنطقة، واستعداد العراق لأن يكون منطقة التقاء المصالح وتطويرها".