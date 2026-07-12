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ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه لجهود مكافحة الفساد ويدعو الى استمراها

سياسة

2026-07-12 | 16:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه لجهود مكافحة الفساد ويدعو الى استمراها
183 شوهد

أكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأحد، دعمه الكامل لجهود مكافحة الفساد، ودعا الى ضرورة استمرار الحملة وفقاً للقانون وبعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، "استضاف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، في القصر الحكومي، اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني".
 
وأضاف البيان "اطلع الحضور، خلال الاجتماع، على الترتيبات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما جرى بحث سبل توظيف نتائجها المتوقعة بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية".

ولفت البيان الى أن "المجتمعين أكدوا دعمهم الكامل لجهود مكافحة الفساد، التي شرعت بها الحكومة والسلطة القضائية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحملة وفقاً للقانون، وبعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية"، كما شددوا على أهمية المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وتقوية القانون وترسيخ هيبة وسيادة مؤسسات الدولة الدستورية.

الى ذلك، قدم الائتلاف "خالص تعازيه إلى أمير دولة قطر، سموّ الشيخ تميم بن حمد، وإلى الشعب القطري الشقيق، بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى "تغليب لغة الحوار والتفاهم، ونبذ الحروب والتصعيد في الملفات الإقليمية، واعتماد الوسائل السلمية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح الشعوب في المنطقة، واستعداد العراق لأن يكون منطقة التقاء المصالح وتطويرها".
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