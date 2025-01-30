البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الاحد القادم

وقالت الإعلامية في في بيان ورد لـ نيوز، ان "جدول اعمال للجلسة الرابعة تضنت التالي:أولا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (2023- 2024 – 2025) رقم 13 لسنة 2023.ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020.ثالثا: التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لاعادة العمل بنظام المحاولات.رابعا: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.الجدول ادناه: