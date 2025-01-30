الجامعة العربية تشيد بالتحضيرات العراقية لاستضافة القمة

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل الأمين العام المساعد لجامعة العربية، السفير حسام زكي، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الـ(34)، المقرر عقدها في بغداد".واضاف البيان، انه"في مستهل اللقاء، نقل السفير حسام زكي تحيات الأمين العام لجامعة العربية إلى الوزير، الذي بدوره رحّب بالوفد، معرباً عن شكره لهذه الزيارة"، مؤكدا "حرص على إنجاح القمة بالشكل الذي يعكس الصورة الحقيقية للعراق كبلد ينعم بالأمن والاستقرار".وتابع البيان، انه"جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية، حيث استعرض حسين الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتوفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية"، مشيراً إلى" تشكيل لجان متخصصة للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية،كما أكد أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع جامعة العربية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية".وتابع البيان، ان "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الصلة بأجندة القمة، ولا سيما القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية"، موضحا ان"العراق يعمل على إعداد جدول أعمال شامل يتناول أبرز القضايا العربية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وواصل البيان ان "السفير حسام زكي من جانبه، أشاد بالتحضيرات العراقية الجارية لاستضافة القمة، مؤكداً "دعم جامعة العربية للعراق في تنظيم هذا الحدث الهام، ومعرباً عن ثقته بأن القمة ستكون منصة فاعلة لتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية".واختتم البيان، ان"اللقاء يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة".