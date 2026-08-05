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الزيدي يؤكد لبارزاني حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة
سياسة
2026-08-05 | 16:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
347 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، الأربعاء، حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة بين
بغداد
وأربيل، فيما لفت رئيس إقليم
كردستان العراق
نيجيرفان بارزاني
الى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف الوطنية.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم
كردستان العراق
السيد
نيجيرفان بارزاني
".
وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين
الحكومة الاتحادية
وحكومة الإقليم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وخدمة مصالح جميع العراقيين".
ونقل البيان عن
رئيس الوزراء
تأكيده "حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة على وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ وحدة
العراق
وسيادته ويعزز
الشراكة الوطنية
".
من جانبه، أكد
بارزاني
"أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف الوطنية، ودعم حكومة الإقليم لجهود الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، ودفع
التنمية الوطنية
، وترسيخ التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق".
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