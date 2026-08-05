الزيدي يؤكد لبارزاني حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم السيد ".وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وحكومة الإقليم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وخدمة مصالح جميع العراقيين".ونقل البيان عن تأكيده "حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة على وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ وحدة وسيادته ويعزز ".من جانبه، أكد "أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف الوطنية، ودعم حكومة الإقليم لجهود الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، ودفع ، وترسيخ التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق".