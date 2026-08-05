رئيس مجلس القضاء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات

أكد القاضي ، الأربعاء، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث في .

وقال في بيان، " حضر السيد ، القاضي الدكتور ، اليوم الأربعاء، اجتماع ، الذي عقد في القصر الحكومي".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "بحث آخر التطورات التي تشهدها البلاد، ومنها القضايا المعروضة على القضاء والتي تخص ملف الامن ومكافحة الفساد الإداري".

وأضاف البيان "حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق المصلحة العامة".