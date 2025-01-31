العراق يتحرك للبحث في إيران عن "عراقيين مفقودين"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، التقى في الوزارة ببغداد، وزير الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان، عبدالله حاجي محمود".وأضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث آليات بين وزارة الشهداء والمؤنفلين ووزارة الخارجية بشأن متابعة مصير عدد من المواطنين من محافظة السليمانية، الذين غادروا إلى إيران خلال حملات الأنفال والقصف الكيمياوي التي نفذها النظام البائد في ثمانينيات القرن الماضي".وأوضح عبد الله حاجي أن "عدداً من المواطنين الكرد فقدوا ذويهم خلال تلك العمليات العسكرية"، مشيراً إلى أن "وزارة الشهداء والمؤنفلين تسعى إلى تحديد هويات هؤلاء المواطنين وإعادتهم إلى ذويهم الذين ما زالوا يبحثون عنهم، مؤكداً أهمية هذا الملف كقضية إنسانية".من جانبه، أكد وكيل الوزارة، السفير بحر العلوم، "استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم عبر التواصل مع الجانب الإيراني من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية لمعالجة هذا الملف"، مشدداً على أن "آثار جرائم النظام البائد لا تزال تُلقي بظلالها على المجتمع العراقي، وأن الوزارة ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل مثل هذه القضايا".