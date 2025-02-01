الأعرجي لراعي كنائس بغداد: العراق بلد التنوع وتلاقح الحضارات والتسامح

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاعرجي استقبل، اليوم راعي كنائس وأمين السر البطريركي، حضرة الأب شمعون أصلان والوفد المرافق له".وبحسب البيان، رحب بالوفد، مؤكدا ان "العراق بلد التنوع وتلاقح الحضارات والتسامح والوحدة والشراكة" .وأضاف المكتب، أن "الاجتماع تناول بحث أهمية استمرار دعم الخطاب المعتدل ونبذ الكراهية الذي لم يجلب للدول والشعوب سوى الدمار والخراب" .وقدم الأعرجي، للوفد لـ"حضور يوم التسامح الذي تعتزم مستشارية إقامته، ترسيخا لمفاهيم الأخوة والتعايش والشراكة ودعما لحوار الحضارات".