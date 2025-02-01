بمشاركة دولية واسعة.. السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ 48

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع افتتح معرض الدولي بدورته الـ 48 بمشاركة دولية واسعة".ويشارك في هذا الافتتاح العديد من الشركات الدولية وبحضور وأجنبي، تحت عنوان "ازدهار واعمار وتنمية".