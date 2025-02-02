الحكيم يؤكد أهمية دعم الحكومة بمسارها التنموي والخدمي

أكد رئيس قوى الوطنية عمار الحكيم، الأحد، أهمية دعم الحكومة في مسارها التنموي والخدمي.

وقال الحكيم في بيان، "التقى عمار الحكيم رئيس قوى الوطنية العام لحزب متحدون الأستاذ أسامة النجيفي والمكتب السياسي للحزب، وتم خلال اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسي في والمنطقة خاصة الأوضاع و المستجدات في الساحة السورية".

وأشاد الحكيم بـ"جهود الحكومة ومسارها الدبلوماسي في التعاطي مع قضايا المنطقة"، مجددا التأكيد على "وحدة الموقف وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات".

ولفت الى "أهمية دعم الحكومة في مسارها التنموي والخدمي"، فيما بيّن "أهمية إقرار تعديلات الموازنة بما يعزز الإيرادات ويحقق العدالة الاجتماعية".

كما حمّل الجميع "مسؤولية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تحقق بتضحيات الشعب من المكونات كافة".

ودعا الحكيم إلى "تنشيط القطاعات الانتاجية لتحرير من ضغط أسعار النفط"، مشددا على "التعامل بحكمة واعتدال مع التحديات المحيطة، مع الجهوزية الأمنية والاستعداد العالي من جميع أجهزتنا الأمنية".